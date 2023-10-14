ДТП на проспекте Строителей Фото: Barnaul 22

Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи, жизнь одного мужчины спасти не удалось. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП

13 октября в аварии на проспекте Строителей в Барнауле пострадали шесть человек, сообщили в минздраве Алтайского края.

Пятерых горожан с травмами различной степени тяжести доставили в больницу скорой помощи. Пострадавшего 68-летнего мужчину медики пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

В ведомстве добавили, что четыре бригады скорой помощи прибыли на место ДТП в течение восьми минут после вызова.

По данным городской Госавтоинспекции, информация об аварии поступила в дежурную часть около 16.50. 41-летний водитель Toyota Corolla Runx двигался по проспекту Строителей, не справился с управлением и протаранил остановку, на которой были люди.

При этом 11 октября похожее ДТП случилось на проспекте Красноармейском. Пьяный водитель снес ограждение и вылетел на трамвайную остановку, где сбил двух человек.

Источник

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