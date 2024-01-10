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В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

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Однако эпидсезон продолжается и дальнейшего прироста исключать нельзя, заявил внештатный специалист Владимир Чуланов

В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

Фото: unsplash.com

Эпидсезон по гриппу, ковиду и ОРВИ соответствует норме, рассказал агентству РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

По его данным, на первой неделе 2024 года наблюдалось снижение числа случаев этих заболеваний в сравнении с последней неделей 2023-го. “В целом ситуация в этом эпидсезоне соответствует нормальной картине”, – подчеркнул Чуланов.

Однако в дальнейшем прирост заболеваемости респираторными инфекциями исключать нельзя, так как эпидсезон продолжается, добавил специалист.

город Горняк

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