В мир ЕГЭ – с профессионалами!

Алтайский филиал Президентской академии всегда готов помочь школьникам получить качественные знания. Очередная консультация по подготовке к ЕГЭ русскому языку пройдет совсем скоро!

Занятие проведет Светлана Доронина , доцент кафедры медиакоммуникаций, русского языка и риторики, кандидат филологических наук.

Консультация пройдет в дистанционном формате 21 марта в 16.40 на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС (время барнаульское). Платформа доступна для зарегистрированных пользователей.

Для участия необходимо заранее записаться на консультацию .

По всем вопросам обращаться к руководителю проекта «Школа больших возможностей» Ренате Халиуллиной по тел.: 8 (3852) 503-489, e-mail: prof@alt.ranepa.ru , а также в группе ВКонтакте .

Взято отсюда.

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