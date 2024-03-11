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В мире может возникнуть новая пандемия из-за болезни Х

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В мире может возникнуть новая пандемия из-за болезни Х

Пандемия. Коронавирус. Маска Фото: pixabay.com

Китайские эксперты уверены, что неизвестной “болезни Х” трудно избежать. Однако можно предпринять меры для предотвращения пандемии

Риски распространения новой неизвестной “болезни Х” увеличиваются из-за нескольких факторов. О возможной пандемии рассуждали китайские эксперты, передает ТАСС.

Глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн отметил, что мир может ждать глобальная пандемия. Риски продолжают расти из-за глобального изменения климата, расширения масштабов человеческой деятельности и частой межвидовой передачей возбудителей.

Тем временем в мире продолжает сохраняться опасность из-за пандемии коронавируса. 11 марта – четвертая годовщина со дня начала пандемии коронавируса. Врачи предупреждают, что он все еще может иметь серьезные последствия для людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, впервые о гипотетической “болезни Х” заговорили на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2024 года. Речь идет об опасности появления подобного вируса, который по числу жертв может превзойти коронавирус.

Взято отсюда

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