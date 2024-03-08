В многодетной семье из алтайского села имена всех детей начинаются на «А»

Мы много раз писали о счастливых многодетных семьях, истории эти всегда получаются светлыми, и фото – на загляденье. Но когда приехали в Завьялово к Кантиевым, впервые, пожалуй, произошла заминка, весьма трогательная. Родители и дети согласились сниматься при условии: в кадр вместе с ними войдут две бабушки и дедушка. Так мы познакомились и со старшей веточкой этого рода с непростой судьбой.

«Лишь бы люба была»

Мама Анастасии Людмила Александровна (Тюмина) живет в Поспелихе, часто навещает внуков и дочку с зятем, вот и сейчас так кстати приехала. Дети зовут ее в Завьялово насовсем (женщина похоронила мужа), но не хочет она пока уезжать из своего дома. Родители Рашида, Аджи Алимович и Алмабика Салаватовна – местные, и пока мы поджидаем их, девочки собирают по всему дому кошек для фотосессии – Мусю, Бусю и Китти.

А предыстория этой публикации такова. О Кантиевых мы узнали от коллег примерно в таком контексте: «Семья потрясающая, работящая, многодетная, очень хорошие ребятишки, а отец у них – настоящий цыган!» Услышав этот зачин, глава семейства Рашид только вздохнул: «Устал я уже людям рассказывать одно и то же».

Его дедов, крымских татар, в Великую Отечественную депортировали из Причерноморья. Время сгладило остроту семейной «татарской темы», Рашид, чей прадед погиб на фронте в 1942 году, говорит об этом открыто:

– Да, были у моего народа и предатели, и пособники фашистов, репрессии же не на пустом месте возникли. Моя семья честно жила, и она не в обиде. Бабушка, чтобы избежать гонений и спасти детей, в документах написала про себя – «цыганка». Хотя… по отцовской линии у нас были в роду и эти гены. Так что мы и впрямь на какую-то долю цыганская семья.

Находчивость бабушки стала семейной легендой. Рашид, когда повез суженую на смотрины в родительский дом, дорогой словно невзначай обронил: «Ты смотри, отец у меня – цыганский барон». Весь остаток пути Настя как на иголках сидела, не зная, как ей соответствовать.

А встретили ее по-семейному, как родную. И вот это первое «проходи, дочка», сказанное будущим свекром, решило все. Русскую сноху они приняли сразу, сказав сыну: «Лишь бы тебе люба была».

А национальный вопрос здесь поднимается, когда Настя в ответ на вопрос, что она, шеф-повар семьи, чаще всего готовит с дочерьми, отвечает: «У нас все любят блюда традиционной русской кухни – лагман там, манты, беляшики или шашлык». Смеются татарин Аджи и его жена, башкирка Алмабика.

«Золотая рыбка»

Познакомившись поближе, две семьи удивились причудливому переплетению путей-дорог людских. На старом, советских времен, фото отцы молодых, Владимир и Аджи, рядом стоят. Они работали вместе в Казахстане. Потом потерялись. В начале 90-х и Тюмины, и Кантиевы переехали на Алтай. И случилось почти невероятное. Их дети встретились. В тот момент, когда Настя, отучившись в Барнауле, уже собиралась домой, а Рашид только приехал учиться на парикмахера.

Невесту Кантиевы выкупали по мусульманскому обычаю, оставив деньги на пороге дома Тюминых. Брак молодые люди зарегистрировали осенью 2006-го в ЗАГСе, а затем провели обряд в мечети. В 2007-м у пары родился первенец Алим.

– Вы думаете, как такое может быть – «православная мусульманка»? Прежде всего я многодетная мама, счастливая женщина, которой очень повезло с семьей. Верю, что Всевышний нас не оставит, как бы мои родные его ни называли, Иисусом или Аллахом, – рассуждает хозяйка большого дома, поглядывая на любимого.

Для Рашида все, о чем ни попроси – «нет проблем». И косы дочкам заплести (роскошные!), и дом поставить своими руками. В местном ДСУ, где работает глава семьи, такие спецы – на вес золота. Он и слесарь, и механизатор, и водитель… Единственное, чего не умеет – бездельничать.

А дом и впрямь хорош – просторный, светлый и очень-очень счастливый. Не замечают Рашид и Анастасия, как годы летят. Алим, чемпион края по боксу, уже студент, учится в БЮИ. Глядя на него, в 5 лет увлекся боксом и младший, Алишер (на фото он с медалями, своими и брата). В списке победителей местных боксерских турниров мы с удивлением увидели имя их младшей сестры Альбины. Тренировалась и старшая, Алина, но по состоянию здоровья врачи запретили ей спортивные нагрузки. Аля личность творческая, недавно вышла в призеры конкурса «Диво птица», а свое будущее мечтает связать с медицинской косметологией. Любимица семьи, малышка Аделина, занимается хореографией.

Конечно же, это ощущение «невыносимой легкости бытия» многодетной семьи, когда все принаряжены и улыбаются, обманчиво. За успехом каждого из детей – они, мама и папа.

– Судьба ребенка только от родителей зависит, – уверен Рашид. – Мы любим детей, к нашим и соседские прибегают поиграть. Для уличной ребятни я специально детскую площадку поставил.

– Да, у нас все тусят, – вторит мужу Анастасия. – Я тут такая няня на час, если кому-то из мам не с кем оставить ребенка, ведут ко мне. Помню, мы строились еще, я третьего ребенка носила, и люди головами качали: «Как же вы все вывезете?» Мы этот участок, кленом да тополями заросший, с нуля сами раскорчевывали. Жили во времянке, из кредитов выпутывались – все с Рашидом преодолели, «вывезли», ни от кого не зависели. Он очень надежный, такому и рожать не страшно. Думали, что на четверых детках остановимся, да и врачи не советовали больше рожать. Но случилась пятая беременность, и нашлись «доброжелатели», которых интересовало, а куда это нам столько… Таким всегда отвечала: «Куска хлеба у вас не просим, рассчитываем на себя». Очень трудно досталась нам наша младшенькая, доктора глаз с меня не сводили, каждую неделю приходилось ездить в Барнаул, потому что сложно все протекало. Но зато вот он, папин «сладкий персик», моя «золотая рыбка», дедушкин «подарочек» – Аделина родилась в день рождения Аджи Алимовича!

Главный по дому

Два сына и три дочки – такой расклад у Кантиевых. Как и все мужчины, Рашид гордится сыновьями. Но до тех пор, пока не было у него дочек, признается, не знал, что девочки – это абсолютно отцовская история. История заботы и, до колик в сердце, нежности.

Самое время рассказать, почему имена всех детей этой семьи начинаются на «А». Да, так было задумано. Алим назван по дедушке. Имя Алишера выкупил Аджи Алимович, вот как звучит из его уст эта красивая татарская традиция:

– Я и сам из большой семьи. У матери нас двенадцать было, все сыты, никогда ничего не одалживали, разве что по соседству угощали друг друга, когда готовили что-то вкусненькое. И обычаи свои с той поры храним. Один из них – выкуп имени внука. Ты должен подарить детям взамен что-то хорошее, дорогое сердцу. Мы коней держим, вот и подарили Рашиду и Насте жеребчика, а они второго сына именем моего брата назвали.

Жеребчик помог супругам, еще как! На тот момент они только отделку первого этажа дома завершили (второго еще не было) и ломали голову, где взять денег, чтобы провести в дом отопление. Нужную сумму набрали, когда продали дедов подарок и семейное авто.

Аля – имя, которое дают девочкам нескольких поколений семьи. Так появились Алина и Альбина, в честь бабушки Алмабики. Вместо младшей супруги ждали мальчика, решив назвать его Аджи, но явилась миру еще одна дочка, и все стали думать, как назвать кроху, чтобы и красиво, и на «А». Папа закрыл вопрос, когда привез из ЗАГСа свидетельство о рождении дочери с именем Аделина.

Все идет правильно в доме детей, значит, счастливы «многовнучные» бабушки и дед. Одно лишь тревожит Аджи Кантиева, человека, который говорит на нескольких языках (кроме русского, на казахском, азербайджанском, башкирском, турецком, татарском и крымско-татарском, это не одно и то же):

– Плохо, что люди дружно жить разучились. Как раньше – цыгане, казахи, русские, украинцы… Помню и скучаю по тем временам, когда огромная страна не делились по национальным квартирам. Семьи и радостью друг с другом делились, и куском хлеба. Я не политик и не знаю, кто конкретно виноват в том, что случилось все, как случилось. Но одно знаю точно: здесь, под крышей моего дома, всегда будут жить мир и любовь.

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Взято отсюда.

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