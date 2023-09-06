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В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга “Газпрому”

ГОРНЯК2201 mins

Власти считают, что могут выплатить лишь 8,6 млн долларов из 709 млн долларов долга

Фото: unsplash.com

Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед “Газпромом” предлагают выплатить 8,6 миллиона долларов из 709 миллионов. Как сообщает РИА Новости, глава министерства энергетики республики Виктор Парликов заявил, что остальную сумму они собираются оспорить в суде.

Он отметил, что озвучивает позицию правительства, тогда как результаты отчета должен будет одобрить уже совет “Молдовагаза”, дочерней компании “Газпрома”. В ходе аудита из озвученной российской компании суммы ни молдавская, ни российская организации не смогли документально подтвердить 276 млн, а еще 400 млн не подлежат взысканию, поскольку по ним истек срок давности.

Напомним, что в “Газпроме” заявляли, что оставляют за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение между Кишиневом и компанией было подписано на выгодных для первого условиях, однако при обязательном аудите задолженности в 2022 году.

Первоначально ожидалось, что первые результаты проверки станут известны в начале года, однако сроки сдвинулись.

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