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В Молодёжном театре Алтая готовятся к премьере спектакля «Чучело»

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В Молодёжном театре Алтая готовятся к премьере спектакля «Чучело»

В МТА началась работа над спектаклем «Чучело» по известной повести Владимира Железникова.

В театре прошёл техсовет, на котором постановочная команда представила эскизы декораций и костюмов. По замыслу создателей, сквозь современные декорации и одежду подростков будут проступать отголоски ушедшей советской эпохи. Это будет говорить о том, что издевательства над теми, кто не похож на других, никуда не ушли. Они по-прежнему остаются в нашем обществе, особенно среди школьников.

Премьера спектакля состоится 1 и 2 марта. Над ним работают режиссёр Игорь Лебедев, художники Иван Мальгин и Елена Чиркова.

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Взято отсюда.

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