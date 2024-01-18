Самолет. Полет Фото: pixabay.com

Один столичный аэропорт и два аэродрома в Московской области временно прекратили свою работу из-за потенциальной угрозы для самолетов

18 января в Москве в аэропорту Внуково объявили план “Ковер”, сообщает radio1.

Такие же меры ввели на аэродромах в Кубинке и Ермолине. Воздушные гавани перестали принимать самолеты, а также ограничили вылет со своих площадок.

Самолетам порекомендовали запрашивать посадку и приземляться в других аэропортах.

Напомним, что план “Ковер” – это сигнал, который подают органы ПВО в случае обнаружения неопознанного летающего объекта или нарушителя границы.

Для безопасности участников воздушного движения на всех высотах закрывается воздушное пространство, чтобы никто не мог летать, кроме военных и спасателей.

Взято отсюда