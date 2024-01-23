Девочка Фото: pixabay.com

Трюки с жидким азотом не входили в программу шоу, а сама аниматор до этого не работала с веществом. Пострадавшая девочка обратилась в больницу на следующий день после инцидента

В Москве 9-летняя девочка получила ожоги во время празднования своего дня рождения в одном из торговых центров. Во время трюка на ее левую стопу по неосторожности пролили жидкий азот, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 20 января на Сходненском шоссе. По данным MK.ru, аниматор, которая раньше никогда не работала с газом, позаимствовала у коллеги вещество. Гостей мероприятия угостили лимонадом с жидким азотом, а после газ попал на именинницу. Девочка получила ожоги второй степени.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 14-летняя девочка получила тяжелые травмы после мощного взрыва, ей ампутировали кисти. По предварительной информации, у ребенка в руках могла взорваться банка с жидкостью для розжига.

Взято отсюда