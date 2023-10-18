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В Москве мать 15 детей подозревают в торговле людьми

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Девочка. Ребенок Фото: pixabay.com

Правоохранители установили, что с 2010 года женщине провели операцию, после которой она не могла рожать. Однако известно, что 12 из 15 детей были рождены после 2010 года

В Москве возбудили уголовное дело о торговле людьми в отношении 47-летней женщины с 15 несовершеннолетними детьми. Правоохранители выяснили, что дети ей не родные. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Проверку начали после того, как из больницы поступила информация о запрещенном к применению лекарственном препарате в крови восьмилетнего мальчика – ребенку нельзя было принимать это лекарство при его заболевании. Проверку решили продолжить и выяснили, что у матери мальчика 15 детей от четырех до 17 лет.

Женщина доказывала, что пять из них – ее родные дети (рожденные с 2015 по 2019 годы). Мальчика и девочку в 2018 и 2019 годах она якобы родила за пределами Москвы, а трое других детей – от суррогатной матери. Но позже выяснилось, что еще в 2010 году москвичке сделали операцию, после которой она не могла вынашивать и рожать детей. Между ними не оказалось родства, а для регистрации двух детей в органах ЗАГСа женщина подала поддельные документы.

Возбуждено уголовное дело по статье “Торговля несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов”. Вместе с матерью задержали ее 44-летнюю соучастницу.

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