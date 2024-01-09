Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Москве мужчина напал на шестилетнюю девочку в магазине

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Москве мужчина напал на шестилетнюю девочку в магазине

Девочка Фото: pixabay.com

У девочки диагностировали ушиб затылка, возбуждено уголовное дело. Предварительно, нападение квалифицировали как покушение на убийство

В Москве в одном из магазинов уроженец Кыргызстана напал на шестилетнюю девочку. По данным Telegram-канала Shot, мужчина схватил ребенка за шею и угрожал убийством.

Инцидент произошел 6 января в мясном магазине на Новочеркасском бульваре. Незнакомец напал на девочку, однако на помощь подоспел отец ребенка. Мужчина и охранники держали напавшего до приезда полиции.

По предварительной информации, 43-летний уроженец Кыргызстана приехал в Москву около двух недель назад. Мужчина якобы был в невменяемом состоянии, ему вызвали скорую психиатрическую помощь и госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Напавшему может грозить десять лет колонии при условии, если его признают вменяемым. Следователи допрашивают очевидцев и осматривают записи с камер видеонаблюдения, сообщает ГСУ СК России по Москве в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске мужчина и женщина избили и оскорбили 15-летнего подростка, который расклеивал объявления у подъезда. По словам мальчика, они начали орать и оскорблять его, а затем набросились.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
Новости Горняк

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 10 по 12 января 2024 года

09.01.2024

 Интересное

️В Алтайском крае погода позволила открыть проезд по трассам

09.01.2024

 Интересное

Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

09.01.2024

 Интересное

Источник: мать погибшего младенца на Алтае скрывала его смерть несколько дней

09.01.2024

 Интересное

На Алтае произошел крупный пожар на турбазе в Чемальском районе

09.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Красноярске продолжают поиски пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

09.01.2024

 Интересное

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

09.01.2024

 Интересное

Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

09.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix