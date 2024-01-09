Девочка Фото: pixabay.com

У девочки диагностировали ушиб затылка, возбуждено уголовное дело. Предварительно, нападение квалифицировали как покушение на убийство

В Москве в одном из магазинов уроженец Кыргызстана напал на шестилетнюю девочку. По данным Telegram-канала Shot, мужчина схватил ребенка за шею и угрожал убийством.

Инцидент произошел 6 января в мясном магазине на Новочеркасском бульваре. Незнакомец напал на девочку, однако на помощь подоспел отец ребенка. Мужчина и охранники держали напавшего до приезда полиции.

По предварительной информации, 43-летний уроженец Кыргызстана приехал в Москву около двух недель назад. Мужчина якобы был в невменяемом состоянии, ему вызвали скорую психиатрическую помощь и госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Напавшему может грозить десять лет колонии при условии, если его признают вменяемым. Следователи допрашивают очевидцев и осматривают записи с камер видеонаблюдения, сообщает ГСУ СК России по Москве в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске мужчина и женщина избили и оскорбили 15-летнего подростка, который расклеивал объявления у подъезда. По словам мальчика, они начали орать и оскорблять его, а затем набросились.

Взято отсюда