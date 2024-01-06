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В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева

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В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева

Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Пенсионер перестал выходить на связь и его друг обратился в экстренные службы, чтобы те скрыли дверь. В этому времени внук политика был уже мертв

В Москве скончался внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, сообщают “Известия”.

Тело мужчины нашли в его квартире в центре столицы. Тревогу забил друг Аджубея, поскольку пенсионер не выходил на связь и не открывал двери в квартиру. Он забеспокоился и вызвал оперслужбы, которые вскрыли замок.

Умершему было 69 лет. Точную причину смерти установят специалисты.

Алексей Аджубей – был сыном дочери Никиты Хрущева Рады и главного редактора “Известий” Алексея Аджубея.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае умер народный мастер – камнерез Александр Ковацкий.

Взято отсюда

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