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16 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. В Москве нашли мертвой экс-председателя Российского Красного Креста Раису Лукутцову.

По данным «Базы», тело 75-летней женщины обнаружили в ее квартире на Новочеремушкинской улице 15 января. По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было – Лукутцова тяжело болела.

Лукутцова возглавляла Российский Красный Крест с 2006 по 2021 год. В мае 2022 года ее осудили по статье за покушение на мошенничество после попытки незаконно продать подмосковный санаторий «Дружба».

Фото: vademec.ru

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Автор: vizitka01

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