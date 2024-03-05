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В Москве нашли мертвым актера из Улиц разбитых фонарей Георгия Николаева

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В Москве нашли мертвым актера из Улиц разбитых фонарей Георгия Николаева

Георгий Николаев Фото: kino-teatr.ru

Пока причина и обстоятельства смерти Николаева не оглашаются. Родственники похоронят артиста в его родном городе Петрозаводске

Российский актер театра и кино Георгий Николаев умер в 53 года. Тело артиста нашли его родственники в московской квартире, сообщает Starhit.

Георгий Николаев родом из Петрозаводска, но последние несколько лет он жил в Москве, где и работал. Когда точно произошла трагедия, пока не известно.

По словам друга Николаева Анатолия Краснопивцева, семья актера забила тревогу, когда тот перестал выходить на связь. После этого они решили приехать в квартиру Николаева, где нашли его тело. Хоронить актера будут в Петрозаводске.

Николаева стали приглашать в кино в 2016 году. Дебютом стала его работа в сериале “Улицы разбитых фонарей”. После этого он появлялся в “Невском”, “Девушках с Макаровым” и других картинах. В 2023 году Николаев принимал участие в шоу “Дом отдыха “Ягодка” на телеканале “Пятница”.

Ранее сообщалось, что советский и российский актер Эрнст Романов умер 25 февраля в возрасте 88 лет. На его счету более 210 ролей в сериалах и фильмах.

Взято отсюда

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