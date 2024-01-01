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В Москве ночью загорелся ангар с дизельным топливом площадью 800 “квадратов”

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В Москве ночью загорелся ангар с дизельным топливом площадью 800 "квадратов"

Фото: Фото: pixabay.com

На территории горнолыжного курорта загорелся ангар с дизельным топливом. В результате пожара здание обрушилось, пострадавших нет

На западе Москвы произошел крупный пожар на территории горнолыжного курорта “Лата-трек”. Загорелся ангар с топливом, площадь возгорания составила 800 “квадратов”, сообщает ТАСС .

Пожар произошел на Крылатской улице. По данным оперативных служб, внутри загоревшегося ангара раздавались хлопки. Также известно, что внутри находился специнвентарь.

По информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ , пожар начался после салюта. Отмечается, что очевидцы сейчас видят только белый дым.

Возгорание ликвидировали в 01.59 по мск. В результате пожара здание обрушилось, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Алтае 22 декабря загорелось двухэтажное здание кафе “Восток” в селе Рыбалка. Предварительная площадь пожара 420 “квадратов”. В результате случившегося никто не пострадал.

Взято отсюда.

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