В Москве обезглавили выпускника алтайского медицинского университета

Правоохранительные органы Москвы продолжают расследование по факту обезглавливания сразу двоих мужчин. Их тела были найдены в разных местах, но следователи не исключают, что жертвы могут быть как-то связаны между собой. Одним из погибших оказался выпускник Алтайского государственного медицинского университета Доржо-Цырен Аюшеев. Об этом сообщают столичные СМИ со ссылкой на свои источники.

Тело 56-летнего Доржо Аюшеева было найдено в квартире дома на Фестивальной улице. Несколько дней врач травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова не появлялся на работе. Коллеги рассказали, что незадолго до трагедии он ушел в отпуск и по данным СМИ, собирался в гости к своим родственникам в Бурятию. Билет был куплен на 11 сентября. Предположительно, в этот день и произошло убийство, так как в Улан-Удэ его так не встретили, после чего близкие забили тревогу. Тело врача нашла 40-летняя племянница. Она также не смогла до него дозвониться и решила проверить все ли у него в порядке.

Доржо-Цырен Аюшеев закончил Алтайский государственный медицинский университет в Барнауле. Причем после первого курса взял академический отпуск и отправился служить в армию, а после возвращения восстановился на учебе и успешно получил диплом врача-травматолога. Его, как отличного специалиста, пригласили на работу в Москву, в федеральный Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Его пациентами становились в основном люди в возрасте. Он брался за, казалось бы, самые безнадежные случаи после перелома шейки бедра.

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