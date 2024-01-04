В Москве после крупного пожара без энергоснабжения остаются десятки домов

Фото: ru.freepik.com

Власти столицы сообщают, что около 40 домов должны переключить на резервную схему энергоснабжения в ближайшие полтора-два часа

После пожара утром 4 января на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы без энергоснабжения и тепла до сих пор остаются около 40 домов, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

В настоящее время идет переключение обесточенных домов на резервную схему энергоснабжения в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково.

“Большая часть домов переведена на резервную схему. Еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа“, – говорится в сообщении.

Пожар произошел на трансформаторной подстанции, расположенной в Высоковольтном проезде. Сведений о пострадавших нет, но из-за ЧП десятки домов остались без электроэнергии.

Утром 4 января температура воздуха в Москве опустилась до -25 градусов, Гидрометцентр объявил в столице и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за “аномально холодной погоды”, он действует в регионе до 6 января.

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости республики алтай банкфакс ,