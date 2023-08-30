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В Москве простились с Глебом Панфиловым

ГОРНЯК2201 mins

Его похоронили рядом с супругой, актрисой Инной Чуриковой

Фото: ТАСС

В Москве завершилось прощание с артистом и режиссером Глебом Панфиловым. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. Его похоронили рядом с супругой, актрисой Инной Чуриковой. 

Напомним, что режиссер скончался 26 августа в возрасте 89 лет. Он лишь на семь месяцев пережил свою супругу, с которой он провел более 50 лет. Чурикова, сыгравшая почти во всех фильмах режиссеров, умерла 14 января на 80-м году жизни.

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