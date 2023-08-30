В Москве простились с Глебом Панфиловым
Его похоронили рядом с супругой, актрисой Инной Чуриковой
Фото: ТАСС
В Москве завершилось прощание с артистом и режиссером Глебом Панфиловым. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония состоялась в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. Его похоронили рядом с супругой, актрисой Инной Чуриковой.
Напомним, что режиссер скончался 26 августа в возрасте 89 лет. Он лишь на семь месяцев пережил свою супругу, с которой он провел более 50 лет. Чурикова, сыгравшая почти во всех фильмах режиссеров, умерла 14 января на 80-м году жизни.