В Москве простились с Глебом Панфиловым

Его похоронили рядом с супругой, актрисой Инной Чуриковой

Фото: ТАСС

В Москве завершилось прощание с артистом и режиссером Глебом Панфиловым. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. Его похоронили рядом с супругой, актрисой Инной Чуриковой.

Напомним, что режиссер скончался 26 августа в возрасте 89 лет. Он лишь на семь месяцев пережил свою супругу, с которой он провел более 50 лет. Чурикова, сыгравшая почти во всех фильмах режиссеров, умерла 14 января на 80-м году жизни.

Источник