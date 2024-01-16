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В Москве простились с народным артистом СССР Юрием Соломиным

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В Москве простились с народным артистом СССР Юрием Соломиным

Юрий Соломин Фото: instagram.com/maly_theatre*

С Соломиным прощались с особыми почестями. В последний путь артиста проводили под звуки военного оркестра и оружейные залпы

В Москве простились с худруком Государственного академического Малого театра, народным артистом СССР Юрием Соломиным. Его отпевание прошло в Храме Христа Спасителя, а в Малом театре состоялась церемония прощания, сообщает ТАСС.

На прощании с Соломиным присутствовали его друзья и близкие, а также глава СКР Александр Бастрыкин, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и многие другие. Ведущий Владимир Бейлис зачитал телеграммы от президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко, передает “Коммерсант”.

Похоронили артиста на Троекуровском кладбище в Москве рядом с супругой. Актриса и театральный педагог Ольга Соломина умерла в 2019 году.

Напомним, Соломина госпитализировали утром 6 ноября 2023 года. Его поместили в реанимацию, и у артиста подтвердился инсульт. О его смерти стало известно 11 января, артист умер на 89-м году жизни.

* Социальная сеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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