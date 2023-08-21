В Москве ребенок укололся о шприц в каршеринге

В нем находилось неизвестное вещество — его отправили на экспертизу

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Ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

“Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу”, — заявил собеседник агентства.

В ведомстве, что заявление об инциденте поступило в полицию еще 18 августа. Проводится проверка. О состоянии ребенка не сообщается.

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