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В Москве скончался внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

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Внук первого секретаря ЦК КПСС ушел из жизни в 69 лет

В Москве скончался внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

Фото: pixabay.com

В Москве умер внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Аджубею было 69 лет. Как сообщил источник ТАСС, мужчина скончался в собственной квартире.

“Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущева, умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему было 69 лет. Смерть наступила по естественным причинам”, – передает издание слова собеседника. 

Знакомые Аджубея забили тревогу, когда он перестал отвечать на звонки. Когда они приехали к нему домой, дверь никто не открыл.

“Когда попали в квартиру, он уже был мертв”, – добавил источник ТАСС.Алексей Аджубей родился в 1954 году в семье дочери Хрущева Рады и известного советского журналиста Алексея Аджубея. В разные годы Аджубей-старший руководил такими большими изданиями, как “Комсомольская правда” и “Известия”.

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