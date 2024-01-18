реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Москве трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном микрорайоне

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В доме, где живет мальчик, квадратный метр на 100 тысяч рублей дешевле, чем в соседних зданиях

В Москве трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном микрорайоне

Фото: кадр из фильма “Трудный ребенок”

Престижный московский микрорайон Олимпийская деревня несколько лет страдал от выходок трудного подростка, на которого в полицию поступила почти сотня заявлений, пишет “КП-Москва”.

По словам местных жителей, список злодеяний мальчика большой и разнообразный: кричал ночью из окна, выливал кипяток на дворников, кидался бутылками и яйцами, пинал собак и кошек, пытался поджечь ребенку руку, сшибал детей с велосипедов, царапал машины, разрисовывал подъезды и так далее.

Сейчас трудному ребенку 15 лет, а отклонения у него начались примерно с семи лет. В итоге жители престижного микрорайона страдали около восьми лет, что привело к падению цен на жилье.

“Квадратный метр жилья в любом из 18 корпусов стоит 320-350 тысяч рублей. Однако в злосчастном доме ценник около 250 тысяч рублей”, – отмечает издание со ссылкой на сайты недвижимости.

Отклонения подростка подтверждались медицинской справкой, поэтому полиция не могла ничего сделать в ответ на жалобы и заявления.

После очередного злодеяние на мальчика – он нарисовал на домах нецензурные рисунки – завели дело за вандализм, однако из-за справки от психиатров его направили на принудительное лечение.

Местные жители рассказали, что о трудном подростке ничего не слышно с начала 2024 года. Когда он вернется, неизвестно. Но какое-то время люди поживут без страха, что на голову их детей прилетит бутылка.

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

 Новости Алтай

Безопасный спуск: в Бийске убрали наледь с лестниц

19.01.2024

 Новости Алтай

Программу «Земский учитель» продлили до 2030 года из-за ее востребованности

19.01.2024

 Новости Алтай

Актера сериалов “Две судьбы” и “Каменская” задержали за хранение наркотиков

19.01.2024

 Новости Алтай

В Иркутской области исследователи потеряли радиационный источник с цезием-137

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае могут повысить стоимость обучения в вузах

19.01.2024

 Новости Алтай

66-летний житель Москвы надругался над 22-летним другом своей дочери

19.01.2024

 Новости Алтай

Проект «Формирование комфортной городской среды» продлили в Алтайском крае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске