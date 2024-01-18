В Москве трудный ребенок обрушил цены на жилье в элитном микрорайоне

В доме, где живет мальчик, квадратный метр на 100 тысяч рублей дешевле, чем в соседних зданиях

Фото: кадр из фильма “Трудный ребенок”

Престижный московский микрорайон Олимпийская деревня несколько лет страдал от выходок трудного подростка, на которого в полицию поступила почти сотня заявлений, пишет “КП-Москва”.

По словам местных жителей, список злодеяний мальчика большой и разнообразный: кричал ночью из окна, выливал кипяток на дворников, кидался бутылками и яйцами, пинал собак и кошек, пытался поджечь ребенку руку, сшибал детей с велосипедов, царапал машины, разрисовывал подъезды и так далее.

Сейчас трудному ребенку 15 лет, а отклонения у него начались примерно с семи лет. В итоге жители престижного микрорайона страдали около восьми лет, что привело к падению цен на жилье.

“Квадратный метр жилья в любом из 18 корпусов стоит 320-350 тысяч рублей. Однако в злосчастном доме ценник около 250 тысяч рублей”, – отмечает издание со ссылкой на сайты недвижимости.

Отклонения подростка подтверждались медицинской справкой, поэтому полиция не могла ничего сделать в ответ на жалобы и заявления.

После очередного злодеяние на мальчика – он нарисовал на домах нецензурные рисунки – завели дело за вандализм, однако из-за справки от психиатров его направили на принудительное лечение.

Местные жители рассказали, что о трудном подростке ничего не слышно с начала 2024 года. Когда он вернется, неизвестно. Но какое-то время люди поживут без страха, что на голову их детей прилетит бутылка.

город Горняк



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