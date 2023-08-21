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В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам

редактор01 mins

Максимальное наказание по статье — до 10 лет тюрьмы

Фото: unsplash.com

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после смертельной экскурсии по московским коллекторам, в результате которой пропали восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело открыто по ч. 3 ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”). Максимальное наказание по этой части статьи предполагает до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что восемь человек пропали во время экскурсии по подземным московским коллекторам во время ливня. На данный момент удалось обнаружить три тела – двух девушек и подростка. Их тела выловили из Москвы-реки. 

Причиной их гибели стал ливень, который обрушился на столицу на этих выходных. Он быстро затопил коллекторы и не позволил людям выбраться на поверхность или в место, где есть воздух.

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