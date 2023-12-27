В муниципальном округе города Славгорода отремонтировали порядка 10 км дорог

Волчихинский район

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Данный региональный участок с 398 по 408 км входит в состав трассы Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области. На объекте выполнили работы по фрезерованию изношенного покрытия, восстановлению щебеночного основания путем добавления нового материала, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Сумма средств, направленных на выполнение данных мероприятий составила порядка 300 млн рублей.

Также на указанной автомобильной дороге ремонтные работы проводились в Волчихинском, Ключевском и Егорьевском районах, общая протяженность этих обновленных участков составила более 25 км.

Ремонт направления очень важен для гостей и жителей Алтайского края, по нему проходит один из привлекательных туристических маршрутов региона, который ведет к малиновому озеру «Бурлинское», а также к городу-курорту Яровое.

Взято отсюда.

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