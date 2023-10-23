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В налоговых инспекциях Алтайского края пройдет день открытых дверей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

24 октября 2023 года инспекторы ответят на все интересующие нас вопросы

День открытых дверей в Налоговой службе Алтайского края / Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

Налоговая служба Алтайского края 24 октября 2023 года приглашает всех, у кого есть вопросы по начислению и уплате имущественных налогов, на день открытых дверей.

Все налоговые инспекции региона в этот день будут работать с 09:00 до 20:00. Кроме того, задать вопросы, касающиеся имущественных налогов, можно по телефону горячей линии ФНС России: 8-800-222-2222.

День открытых дверей в УФНС по Алтайскому краю / Фото: пресс-служба управления ФНС

Напомним, в Алтайском крае завершается ежегодная рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов. До 1 ноября их получат 1,2 млн жителей региона. В уведомлении указаны начисления за 2022 год: за транспорт, землю и имущество, а также реквизиты для оплаты.

Уплатить имущественные налоги в онлайн-режиме можно несколькими способами:

  • через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;

  • через Личный кабинет на “Госуслугах”;

  • через мобильное приложение “Налоги ФЛ”.

Если до 1 ноября 2023 года вы не получили уведомления об уплате имущественных налогов или обнаружили в нем некорректные данные, обратитесь в налоговую инспекцию через Личный кабинет налогоплательщика, электронный сервис “Обратиться в ФНС России” или лично.

Срок уплаты имущественных налогов за прошедший год – не позднее 1 декабря 2023 года.

Материал разработан в рамках государственной программы      Алтайского края “Повышение уровня финансовой грамотности   населения в Алтайском крае”.

город Горняк

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