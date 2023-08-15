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В НАТО считают, что Украина сможет вступить в альянс, если уступит территории России

редактор01 mins

Сам вопрос передачи земель уже поднимался внутри блока

Фото: unsplash.com

Украина может вступить в НАТО, если пойдет на территориальные уступки России. Об этом в интервью для норвежского издания Verdens Gang заявил глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен.

“Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО”, – сказал он.

Глава канцелярии отметил, что сейчас в НАТО есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Киева в Североатлантическом альянсе. Уступка территорий РФ может быть одним из возможных путей к компромиссу между Украиной и РФ. 

Сам вопрос передачи земель уже поднимался внутри блока. По его словам, все страны заинтересованы в том, чтобы подобный конфликт больше не повторился.

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