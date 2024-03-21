Редкое и необычное явление изумило сибиряков. Такие облака непривычны в регионе и образуются в связи с тропическими циклонами

В Кузбассе над горнолыжным курортом в Шерегеше заметили необычные облака, которые напоминают волны. Фотографии появились в местных группах в соцсетях.

Как сообщает “Сибдепо”, явление заметили 18 марта. Оно называется мамматусы, или же вымеобразные облака.

“Это видоизмененные под воздействие определенных факторов кучево-дождевые или иные виды облаков.Они образуются в местах столкновения влажного и сухого воздуха. Нижняя часть формируется из-за выпадающих, но мгновенно испаряющихся капель”, – объяснили в Гидрометцентре.

Отмечается, что каждая ячейка в облаках имеет размер около 500 метров.

Ранее жители Алтайского края поделились фотографиями солнечного гало. На них видно, как яркие блики в небе появляются не только днем, но и ближе к вечеру, когда солнце уже заходит.

Взято отсюда