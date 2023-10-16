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В Неделю 19-ю по Пятидесятнице митрополит Сергий совершил божественную литургию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

15 октября 2023 г.  В Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти священномученика Киприана и мученицы Иустины, праведного воина Феодора Ушакова и благоверной княгини Анны Кашинской митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Божественную литургию в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в пос. Спутник.

Владыке  сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Фисун, диакон Олег Берендеев и диакон Владислав Лазарев.

По завершении Литургии правящий архиерей обратился к прихожанам с архипастырским словом.

Информационный отдел Барнаульской епархии 

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Горняк22

Взято отсюда

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