15 октября 2023 г. В Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти священномученика Киприана и мученицы Иустины, праведного воина Феодора Ушакова и благоверной княгини Анны Кашинской митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Божественную литургию в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в пос. Спутник.

Владыке сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Фисун, диакон Олег Берендеев и диакон Владислав Лазарев.

По завершении Литургии правящий архиерей обратился к прихожанам с архипастырским словом.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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