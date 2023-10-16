В Неделю 19-ю по Пятидесятнице митрополит Сергий совершил божественную литургию
15 октября 2023 г. В Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти священномученика Киприана и мученицы Иустины, праведного воина Феодора Ушакова и благоверной княгини Анны Кашинской митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Божественную литургию в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в пос. Спутник.
Владыке сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Фисун, диакон Олег Берендеев и диакон Владислав Лазарев.
По завершении Литургии правящий архиерей обратился к прихожанам с архипастырским словом.
Информационный отдел Барнаульской епархии
8
Горняк22
Взято отсюда