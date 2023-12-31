В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, митрополит Сергий совершил Литургию в храме в честь преп. Антония Киево-Печерского г. Барнаула. 

31 декабря 2023 г. В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Божественную литургию в храме в честь преподобного Антония Киево-Печерского г. Барнаула.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Барнаульской епархии архимандрит Иларион (Морозов), иерей Тимофей Самодинов, иерей Дионисий Тарчуков протодиакон Владимир Черных и диакон Олег Берендеев.

После пения Херувимской песни и Великого входа была совершена пресвитерская хиротония: митрополит Сергий рукоположил диакона Василия Дяденко во иерея. После причащения Святых Христовых Таин Высокопреосвященнейший Владыка обратился к новопоставленному иерею Василию со словом архипастырского наставления.

В последнее воскресенье перед праздником Рождества Христова Церковь воспоминает всех святых сродников по плоти Господа Иисуса Христа. На литургии читается отрывок из Евангелия от Матфея с родословием Спасителя, в котором перечислены имена Его предков от праведного Авраама.

Родословная Иисуса Христа делится на три части по четырнадцать родов в каждой. Первая часть рассказывает об истории еврейского народа до Давида, превратившего Израиль в могущественное царство. Вторая часть завершается вавилонским пленом, то есть разрушением славного периода еврейской истории. Последняя, третья часть родословной заканчивается рождением Иисуса Христа.

Таким образом, литургическим евангельским чтением Святая Церковь подготавливает верующих к празднованию Рождества Христова.

По окончании Литургии митрополит Сергий поздравил всех собравшихся под сводами храма с воскресным днем, а также с наступающим гражданским Новым годом, и обратился к верующим с архипастырским словом.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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