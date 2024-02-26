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В Неделю о мытаре и фарисее митрополит Сергий сослужил митрополиту Максимилиану в Богоявленском соборе Иркутска

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В Неделю о мытаре и фарисее митрополит Сергий сослужил митрополиту Максимилиану в Богоявленском соборе Иркутска

Божественную литургию в Неделю о мытаре и фарисее, 25 февраля 2024 года, в Богоявленском кафедральном соборе совершили митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В словах проповеди владыка Максимилиан и священник Сергий Новиков призвали молящихся усердно готовиться к Великому посту, обратив особое внимание на содержание и духовную «правильность» своей молитвы.

По окончании богослужения владыка Максимилиан провел для владыки Сергия экскурсию по приделам собора.

Пресс-служба Иркутской епархии

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Взято отсюда.

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