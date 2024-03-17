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В Неделю сыропустную Архипастырь совершил Литургию п. Восточный.

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В Неделю сыропустную Архипастырь совершил Литургию п. Восточный.

17 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), день памяти благоверного великого князя Даниила Московского (1303), митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил  Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Воспитание»п. Восточный.

Архипастырю сослужили  настоятель храма иерей Евгений Новиков и диакон Олег Берендеев.

В Недельном евангельском зачале за Литургией были прочитаны слова Господа нашего Иисуса Христа о прощении, покаянии и посте: «Сказал Господь: если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 17 зач., VI, 14-21).

На сугубой ектении были произнесены прошения: «…о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Твоих в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую…», а также прошение о «Преосвященных архипастырях, пастырях, монашествующих и мирянах земли Украинския, о единстве Церкви Христовы ревнующих, в заточении и гонениях сущих». Затем митрополит Сергий вознес молитву о Святой Руси. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла эта молитва возносится во всех храмах Русской Православной Церкви.

Размышляя о важном и глубоком смысле нынешнего евангельского повествования, святитель Феофан Затворник пишет: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Какой простой и подручный способ спасения! Прощаются тебе согрешения под условием прощения прегрешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих руках. Переломи себя и от немирных чувств к брату перейди к искренно мирным, — и все тут. Прощеный день, какой это великий Небесный день Божий! Когда бы все мы как должно пользовались им, то нынешний день из христианских обществ делал бы райские общества, и земля сливалась бы с Небом». (Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года).

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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