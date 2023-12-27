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В некоторых районах Алтайского края образовался дефицит дров

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В некоторых районах Алтайского края образовался дефицит дров

Березовые дрова Фото: unsplash.com

Не всем лесозаготовительным компаниям края разрешили заготовку древесины, из-за чего быстро образовался дефицит дров и выросли цены. На решение вопроса могут уйти месяцы

Жители некоторых районов Алтайского края столкнулись с проблемой при покупке дров, сообщают “Вести Алтай”.

Дело в том, что к вырубкам не смогли приступить два лесозаготовительных предприятия холдинга “Алтайлес” – “Новичиха-лес” в Романовском районе и “Лес-сервис” в Михайловском.

В 2022 году у них закончился 10-летний план лесоустройства. С 2023 года должен был вступить в силу новый, но в краевом минприроды его не согласовали из-за предписания Генпрокуратуры. Ведомство фактически поставило под сомнение возможность рубок в защитных лесах.

Однако в Совете Федерации на днях прошло совещание с участием представителей Рослесхоза и Генпрокуратуры. На нем сформулировали разъяснения в отношении федерального законодательства. Теперь рубки вести можно, но сначала необходимо согласовать участки и подписать документы с региональным управлением лесами, на что может уйти до нескольких месяцев

Ранее алтайские депутаты собирались выйти на федеральный уровень с инициативой дать КАУ право на заготовку древесины.

Взято отсюда

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