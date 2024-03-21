В Немецком национальном районе Алтайского края откроют новый цех по переработке молока и достроят школу

Губернатор Виктор Томенко побывал в рабочей поездке по Немецкому национальному району.

Новый цех

Компания «Брюкке» отремонтирует цех по переработке молока в селе Подсосново. Оборудование для запуска производства уже закуплено. Об этом губернатору Алтайского края Виктору Томенко в ходе его рабочей поездки по Немецкому национальному району сообщил генеральный директор ООО «Брюкке» Петр Боос. Напомним, что в прошлом году в состав «Брюкке» вошел цех по переработке молока в селе Подсосново. Ранее он принадлежал колхозу им. Кирова. В цехе делали мороженое. И так как средств в производство на прежнем предприятии не вкладывалось, оборудование не обновлялось, производство лакомства сошло на нет. А сейчас «Брюкке» планирует даже расширить ассортимент.

Фото: Антон Червяков

А пока молочный цех не обновлен, гостям показали цех по производству мяса. Он так манит острыми запахами пряностей, предвосхищающих ряды копченостей и колбас.

За последние 10 лет компания реконструировала и переоснастила мясокомбинат, расширила ассортимент полуфабрикатов. Продукцию поставляют не только в Алтайский край, но и в другие регионы.

«Компания «Брюкке» — градообразующее для Немецкого национального района. Качество продукции, ее востребованность позволяют предприятию наращивать обороты», – отметил Виктор Томенко.

Активисты из Гришковки

Жители села Гришковка прямо в ДК шьют необходимые вещи для военнослужащих, на этой же площадке собирают посылки бойцам СВО для отправки на фронт. Об этом рассказала заведующая ДК Марина Ведищева. Еще одна достопримечательность села – музей. В нем — реконструкция дома немцев-переселенцев. Стены таких жилищ были глинобитыми, иногда в качестве строительного материала использовался камыш.

Школе быть

На встрече с населением губернатору задали вопрос по затянувшемуся строительству Орловской средней школы. Первоначально оно должно было быть закончено в апреле этого года, потом сроки сместились.

По словам Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ивана Гилева, задержка строительных работ произошла в связи с тем, что производитель перестал выпускать строительные материалы, которые были предусмотрены проектом. Пришлось этот проект актуализировать. При этом цены подскочили. Для детального разбора ситуации губернатор выехал на строительную площадку и пообщался с директором краевой организации «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» Александром Морозовым.

— Сейчас идет монтаж кровли школы. Доработаны решения по двум смежным блокам. Это здания пищеблока и актового зала на 240 мест. Мы в процессе замена инженерных решений. Большая часть вопросов — по конструктивным схемам и пожарным системам. Ряд решений приняли для минимазации процессов мокрой отделки. Контракт с подрядчиком заключен на 585 млн рублей. Удорожание примерно будет на 30 млн. рублей. Часть средств в проекте задействовано из федерального бюджета по нацпроекту «Образование» – 125 млн. рублей, — рассказал Александр Морозов.

Фото: Антон Червяков

Губернатор призвал профильное министерство и краевой организации «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» сделать все возможное, чтобы сдать объект как можно раньше, чтобы не пришлось возвращать федеральные средства, выделенные по нацпроекту.

Легендарная пара

Губернатор встретился со ставшей легендарной супружеской парой из Немецкого национального района. Супруги приехали с фронта домой на побывку. Вместе с участником СВО в места подготовки, затем на боевой пост поехала жена.

— Я с самой мобилизации вместе с мужем. Сначала были сборы в Омске, затем Белоруссии, потом его отправили на Украину. В свой отпуск я нашла место, где можно жить. В расположении части женщин нет, я одна. И ко мне все сослуживцы относятся с уважением.

Глава района поделился, что история этой молодой пары стала уже легендой и передается в соцсетях. Губернатор пожелал семейной паре сил, здоровья, настроения. Участник СВО выразил благодарность жителям края за помощь, сказав, что поддержка земляков чувствуется.

— Даже местным помогаем, делимся тем, что передают земляки. Местные говорят – жители Алтайского края – молодцы, — подтвердила жена бойца.

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Взято отсюда.

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