В нескольких регионах России объявили угрозу цунами

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Угрозу цунами объявили из-за землетрясений в Японии. Однако явление не представляет угрозы для жителей российских субъектов, так как ожидаемая высота волны небольшая

Угроза цунами 1 января объявлена на Сахалине, во Владивостоке и Находке. Рыбаков и всех, кто планирует в акваторию, предупредили об опасности, сообщают ” Известия “.

Так, во Владивостоке предупредили о волне со стороны Уссурийского залива. Высота волны – 0,3 метра. В администрации Находкинского городского округа предупредили об угрозе цунами, однако опасности для населения это не представляет.

На Сахалине ожидаемая высота волны не более 0,5 метра, под воздействие волн могут попасть попасть прибрежные части западного побережья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в своем Telegram-канале .

Взято отсюда.

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