Армия России Фото: vk.com/mil

Уточненная информация о количестве ликвидированных бойцов ВСУ в Николаеве появилась только сейчас. Однако в Минобороны эти данные не подтверждали

В Николаеве два года назад ракетным ударом ликвидировали 86 украинских военных. Об этом сообщает “Российская газета”.

По данным СМИ, удар по расположению 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был нанесен 18 марта 2022 года.

По данным Минобороны РФ, в июле 2022 года эта бригада потеряла более 80% личного состава.

Ранее сообщалось, что около 300 украинских боевиков подразделения “Кракен”* были уничтожены одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны.

* “Кракен” – признан террористической организацией и запрещен на территории России

Взято отсюда