реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Николаеве ракетным ударом уничтожили 86 солдат ВСУ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Николаеве ракетным ударом уничтожили 86 солдат ВСУ

Армия России Фото: vk.com/mil

Уточненная информация о количестве ликвидированных бойцов ВСУ в Николаеве появилась только сейчас. Однако в Минобороны эти данные не подтверждали

В Николаеве два года назад ракетным ударом ликвидировали 86 украинских военных. Об этом сообщает “Российская газета”.

По данным СМИ, удар по расположению 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был нанесен 18 марта 2022 года.

По данным Минобороны РФ, в июле 2022 года эта бригада потеряла более 80% личного состава.

Ранее сообщалось, что около 300 украинских боевиков подразделения “Кракен”* были уничтожены одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны.

* “Кракен” – признан террористической организацией и запрещен на территории России

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Суд приговорил экс-замминистра Ракову к пяти годам колонии

Никулинский суд Москвы вынес приговор бывшей замминистра просвещения Марине Раковой…

В 2025 году форум “Россия – спортивная держава” примет…

Международный форум “Россия – спортивная держава” в 2025 году пройдет…

В Химках начали строить мост для скоростной магистрали Москва…

В акватории канала имени Москвы в Химках начали строительство моста…

Умер спортивный журналист Василий Уткин

Умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, ему было 52…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp