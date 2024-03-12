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В ногу со временем

Согласно последним клиническим рекомендациям, перед лечением туберкулеза у пациентов должны определять лекарственную устойчивость к 3 противотуберкулезным препаратом. С этой целью в бактериологической лаборатории Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера введен в эксплуатацию новый ПЦР-амплификатор стоимостью 1,6 миллиона рублей, приобретенный за счет средств краевого бюджета.

«Новое оборудование позволит до начала лечения определить лекарственную устойчивость сразу к трем основным противотуберкулезным препаратам, это изониазид, рифампицин и офлоксацин. Алгоритм этиологической диагностики чувствительности микобактерии туберкулеза соблюдался до настоящего времени не в полном объеме, что противоречило Федеральным клиническим рекомендациям по лечению туберкулеза и у взрослых и детей», – говорит главный врач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера Олег Войтов.

На сегодня в Алтайском крае проживают 3444 активных пациентов с туберкулезом. Из них 897 больных – с лекарственной устойчивостью. По словам главного внештатного фтизиатра Алтайского края Елены Анисимовой, это наиболее сложная форма, требующая длительного лечения и применения большого количества препаратов. Если для лечения чувствительного туберкулеза нужно всего 4 препарата во время интенсивной фазы (когда болезнь только выявили) и 2 антибиотика в поддерживающую фазу, и человек идет на поправку за 6-8 месяцев, то пациенту с лекарственной устойчивостью назначают минимум 6 видов антибиотиков, а лечение продолжается от 18 до 24 месяцев.

Напомним, что лучшая профилактика туберкулеза – это регулярные профилактические обследования. Для детей это иммунологические пробы, для взрослых – флюорографическое исследование легких, которое необходимо проходить не менее 1 раза в год в поликлинике по месту жительства.

Взято отсюда.

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