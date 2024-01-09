Самолет. Полет Фото: pixabay.com

Воздушное судно после инцидента отбуксируют к месту стоянки. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия

Утром 9 января самолет Красноярск – Норильск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту пункта назначения, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент случился в международном аэропорту Норильска имени Урванцева. “Боинг 737-800” со 169 пассажирами на борту пересек линию, которая отводилась ему на приземление.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров доставили в здание аэровокзала.

Транспортные прокуроры организовали проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет с детьми на борту сел на реку в Якутии. По одной из версий, пилоты промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы.

Взято отсюда