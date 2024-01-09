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В Новгородской области на трассе столкнулись около 50 автомобилей, есть погибшие

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В Новгородской области на трассе столкнулись около 50 автомобилей, есть погибшие

В результате ДТП погибли четыре человека

В Новгородской области на трассе М-11 “Нева” столкнулись около 50 автомобилей, сообщает ТАСС. Глава региона Андрей Никитин заявил, что на месте развернут пункт обогрева.

“На М-11 “Нева” (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами”, – отметил глава региона.

По информации регионального Минтранса, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, а также пострадали шесть человек.

На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД, СК. Прокуратура Новгородской области по организовала проверку по факту массового ДТП. 

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