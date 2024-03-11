Ребенок. Истязания Фото: pixabay.com

По словам родственников, предполагаемый насильник ежедневно видит жертву, когда приходит в гости к ее матери. Семья обеспокоена такой ситуацией

В Новоалтайске четырехлетняя девочка, которая, предположительно, подверглась действиям сексуального характера, осталась рядом с вероятным насильником на период следствия. По словам тети ребенка, преступление мог совершить ее 14-летний сродный брат, передает “Банкфакс”.

“Получается парадоксальная ситуация – у предполагаемого насильника есть доступ к жертве”, – сказала тетя.

На ситуацию обратила внимание депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова. Родственники обеспокоены поведением матери девочки – они говорят, что женщина выпивает и подозревается в избиении дочери, при этом она была ранее судима. Однако в возбуждении уголовного дела отказали, материал находится на дополнительной проверке.

О самой ситуации узнала бабушка ребенка, когда заметила странное поведение девочки. Сейчас семья опасается, что насилие может повториться. Следком начал расследование.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали 65-летнего мужчину, который два года совращал малолетнюю падчерицу. Мать знала о насилии над ребенком, однако не торопилась обращаться в правоохранительные органы.

Взято отсюда