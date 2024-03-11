реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Новоалтайске четырехлетнюю девочку просят оградить от предполагаемого насильника

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Новоалтайске четырехлетнюю девочку просят оградить от предполагаемого насильника

Ребенок. Истязания Фото: pixabay.com

По словам родственников, предполагаемый насильник ежедневно видит жертву, когда приходит в гости к ее матери. Семья обеспокоена такой ситуацией

В Новоалтайске четырехлетняя девочка, которая, предположительно, подверглась действиям сексуального характера, осталась рядом с вероятным насильником на период следствия. По словам тети ребенка, преступление мог совершить ее 14-летний сродный брат, передает “Банкфакс”.

“Получается парадоксальная ситуация – у предполагаемого насильника есть доступ к жертве”, – сказала тетя.

На ситуацию обратила внимание депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова. Родственники обеспокоены поведением матери девочки – они говорят, что женщина выпивает и подозревается в избиении дочери, при этом она была ранее судима. Однако в возбуждении уголовного дела отказали, материал находится на дополнительной проверке.

О самой ситуации узнала бабушка ребенка, когда заметила странное поведение девочки. Сейчас семья опасается, что насилие может повториться. Следком начал расследование.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали 65-летнего мужчину, который два года совращал малолетнюю падчерицу. Мать знала о насилии над ребенком, однако не торопилась обращаться в правоохранительные органы.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Пострадавший во время обстрела житель Курской области умер

Пострадавший во время обстрела житель Курской области умер

. В Курской области умер житель Гончаровки, пострадавший при утреннем…

Песков высказался по поводу сообщений о назначении Моисеева главкомом ВМФ

Песков высказался по поводу сообщений о назначении Моисеева главкомом…

Открытых указов о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности…

“Уже пора”. Медведев обратился к российским кинорежиссерам

“Уже пора”. Медведев обратился к российским кинорежиссерам

. Пришло время, когда российским кинорежиссерам нужно идти вперед и…

В России утвердили условия и сроки обмена замороженными активами

В России утвердили условия и сроки обмена замороженными активами

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp