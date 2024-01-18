Пасынкам мужчина оказался не нужен

В гостинице «Аль Капоне» в Новоалтайске почти месяц жил 87-летний дедушка. Он остался без прописки и собирался идти на улицу. Историю Бронислава Николаевича рассказал «Амик».

Мужчина заселился в гостиницу еще до Нового года. Платил за номер исправно — каждый день по 750 рублей. Потом пенсия закончилась. Пенсионер честно рассказал сотрудникам «Аль Капоне», что идти ему некуда.

Кроме того, Бронислав Николаевич лишился прописки.

— Он сказал, что в паспортный стол надо съездить, документы подписать. Я его сразу постаралась предостеречь, что его таким образом могут из дома выписать. Но его это, кажется, сильно не волновало. Сказал, что лучше сделает всё, что просят, чем будет ругаться, — рассказали журналистам в гостинице.

В паспортный стол Бронислава Николаевича привез пасынок. Их у мужчины трое. Со всеми отношения не сложились, и жить с ними он отказывается. С женой давно развелся.

В гостинице пенсионеру разрешили остаться бесплатно и кормили. Его даже пытались пристроить в дом престарелых, но напрямую, без вмешательства ведомств и СМИ, ничего не вышло.

В Минсоцзащиты региона на публикацию отреагировали быстро. Теперь Бронислав Николаевич живет в Центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Чиновники сказали, что мужчина доволен.

Взято Источник

18.01.2024