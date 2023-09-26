В Новоалтайске из горящей квартиры эвакуировали пострадавшего мужчину
Пожар, огонь Фото: unsplash.com
Возгорание ликвидировали на площади не больше пяти “квадратов”. Причины происшествия еще предстоит установить специалистам
В Новоалтайске загорелась квартира в доме на улице Прудская, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажки. Из объятой дымом квартиры эвакуировали мужчину — он получил отравление продуктами горения. Пострадавшего передали медикам.
“Возгорание было ликвидировано в считанные минуты, его площадь составила порядка 5 кв.м”, – отметили в экстренном ведомстве.
С происшествием боролись 13 человек с помощью двух автоцистерн и автолестницы.
Ранее, ночью 23 сентября, в Барнауле на улице Антона Петрова при пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли десять человек.