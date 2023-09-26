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В Новоалтайске из горящей квартиры эвакуировали пострадавшего мужчину

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пожар, огонь Фото: unsplash.com

Возгорание ликвидировали на площади не больше пяти “квадратов”. Причины происшествия еще предстоит установить специалистам

В Новоалтайске загорелась квартира в доме на улице Прудская, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажки. Из объятой дымом квартиры эвакуировали мужчину — он получил отравление продуктами горения. Пострадавшего передали медикам.

“Возгорание было ликвидировано в считанные минуты, его площадь составила порядка 5 кв.м”, – отметили в экстренном ведомстве.

С происшествием боролись 13 человек с помощью двух автоцистерн и автолестницы.

Ранее, ночью 23 сентября, в Барнауле на улице Антона Петрова при пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли десять человек.

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