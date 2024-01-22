Причиной жестокой расправы стала бытовая ссора

В январе 2024 года в Новоалтайске пропала 41-женщина. Она длительное время не выходила на связь — родственники обратились в полицию. 15 января следователи нашли тело женщины в доме ее сожителя, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь с 15 по 16 декабря между возлюбленными случился конфликт, завершившийся поножовщиной. 46-летний мужчина нанес множество ранений, от которых потерпевшая скончалась на месте. Уточняется, что и потерпевшая, и обвиняемый находились в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы скрыть свое преступление, мужчина спрятал тело в подполе и избавился от оружия убийства. Обвиняемый месяц жил с трупом в погребе. В настоящее время Новоалтайский Следственный комитет предъявил обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчину заключили под стражу.

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22.01.2024