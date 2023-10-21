В Новоалтайске открыли после модернизации городской краеведческий музей

Сегодня, 20 октября, состоялось торжественное открытие после технического переоснащения Новоалтайского краеведческого музея имени Василия Марусина. Приобретение нового оборудование стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».

Поздравляя жителей города и сотрудников музея с этим событием, заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров, напомнил, что переоснащение муниципальных музеев в рамках нацпроекта проводится с 2022 года. «Сегодня в Новоалтайске мы открываем после технического переоснащения первый в этом году музей . Надо отметить, что это направление нацпроекта действует с прошлого года. В 2022 году мы переоснастили два музея, а в этом году – такую возможность получили четыре учреждения. Новоалтайскому краеведческому музею из федерального бюджета было выделено 4,4 млн. рублей. И сегодня мы видим результат. То оборудование, которое приобретено, дает новые возможности для проведения музейной работы и привлечения новых посетителей», – сказал замминистра. Алексей Бочаров также поблагодарил Администрацию города, которая не оставила музей без внимания и выделила еще 2 млн. рублей на проведение косметического ремонта.

Кроме специального музейного оборудования – выставочных панелей и шкафов, теперь в каждом зале музея и фондохранилище установлены приборы для регулировки температуры и влажности.

В зале родной природы и археологии установлен мультимедийный стол для демонстрации тематических сюжетов и виртуальных выставок. А зал истории ХХ века теперь украшает мультимедийная панель. Сотрудники музея уже подготовили для посетителей 12 виртуальных выставок, которые посетители могут посмотреть как самостоятельно, так и с экскурсоводом.

«Теперь все, что у нас находится в фондах – доступно нашим посетителям, – говорит директор музея Ирина Шляхова. – Еще одно важное приобретение – манекены для демонстрации костюмов, коллекция которых в музее довольно обширная. Для четвертого зала приобретено экспозиционно-выставочное оборудование, которое позволит ежемесячно делать сменные выставки».

В рамках церемонии открытия гостям напомнили историю создания Новоалтайского краеведческого музея. Кстати, его активно посещают не только жители, но и гости города из других территорий Алтайского края. В 2022 году количество посетителей составило более 11 тысяч человек.

Стоит отметить, что в Новоалтайске это уже третий объект культуры, ставший участником нацпроекта «Культура». Напомним: в этом году в Новоалтайске открылась еще одна модельная библиотека нового поколения.

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