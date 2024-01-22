реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Новоалтайске владелец разбитой в шторм машины пытается добиться компенсации

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Новоалтайске владелец разбитой в шторм машины пытается добиться компенсации

Пострадавшая в шторм машина Фото: "КП-Барнаул"

По оценке специалистов, ремонт машины обойдется от 80 до 180 тысяч рублей. Автомобиль мужчина решил продать, так как ремонт шел бы слишком долго

Автомобиль жителя Новоалтайска пострадал в ноябрьском шторме. Машину, припаркованную около дома, изрешетило кусками шифера с крыши. Получить компенсацию за нанесенный ущерб оказалось не так просто, пишет “КП-Барнаул”.

В автомобиле было выбито стекло с левой стороны, помята крыша, в двери образовались дырка и вмятина. По вопросу компенсации за повреждения автовладелец решил пойти сразу в Госавтоинспекцию. В полиции в возбуждении уголовного дела отказали.

Со слов мужчины, с директора управляющей компании взяли объяснения, но он заявил, что с крышей все в порядке. Тогда пришлось обращаться к юристам. Уже проведены все необходимые экспертизы. По оценке специалистов, ремонт машины обойдется от 80 до 180 тысяч рублей.

“По итогу машину пришлось продать, так как ремонт бы шел очень долго”, – добавил мужчина.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Где в Барнауле пробки утром 22 января: смотрим карты

22.01.2024

 Новости Алтай

На Малахова в Барнауле отключили светофор: всё из-за плановых работ

22.01.2024

 Новости Алтай

Мини-яйца для мини-омлета. Барнаульцы нашли десяток куриных по запредельно низкой цене

22.01.2024

 Новости Алтай

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Новости Алтай

Для многодетных семей в России могут ввести новые пособия. Политики рассказали, кто и на каких условиях их получит

22.01.2024

 Новости Алтай

Достаем семена: что нужно обязательно посеять на рассаду в январе — календарь для дачников

22.01.2024

 Новости Алтай

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Новости Алтай

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Новости Алтай

Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске