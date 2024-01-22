Пострадавшая в шторм машина Фото: "КП-Барнаул"

По оценке специалистов, ремонт машины обойдется от 80 до 180 тысяч рублей. Автомобиль мужчина решил продать, так как ремонт шел бы слишком долго

Автомобиль жителя Новоалтайска пострадал в ноябрьском шторме. Машину, припаркованную около дома, изрешетило кусками шифера с крыши. Получить компенсацию за нанесенный ущерб оказалось не так просто, пишет “КП-Барнаул”.

В автомобиле было выбито стекло с левой стороны, помята крыша, в двери образовались дырка и вмятина. По вопросу компенсации за повреждения автовладелец решил пойти сразу в Госавтоинспекцию. В полиции в возбуждении уголовного дела отказали.

Со слов мужчины, с директора управляющей компании взяли объяснения, но он заявил, что с крышей все в порядке. Тогда пришлось обращаться к юристам. Уже проведены все необходимые экспертизы. По оценке специалистов, ремонт машины обойдется от 80 до 180 тысяч рублей.

“По итогу машину пришлось продать, так как ремонт бы шел очень долго”, – добавил мужчина.

Взято отсюда