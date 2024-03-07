Мобилизация. Военнослужащий. Присяга Фото: mil.ru

Силовики проверяют места, где собираются бывшие иностранцы, чтобы найти тех, кто еще не встал на воинский учет. Им сразу же вручают повестки

В Новоалтайске провели рейд в местах скопления трудовых мигрантов, сообщает Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону.

Военные следователи и сотрудники Управления по вопросам миграции МВД проверили общежития и продуктовые рынки на наличие незаконных мигрантов, а также тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учет.

В итоге силовики нашли пять “уклонистов” – им вручили повестки для явки в военный комиссариат по месту регистрации.

Всего по итогам 2023 года и первых месяцев этого года в Алтайском крае поставили на учет более 700 бывших мигрантов, часть из которых уже проходят военную службу.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае по итогам рейда на воинский учет поставили более 50 иностранцев. Всех, кто не встал на учет, отправляют на срочную службу или подписывать контракт.

Взято отсюда