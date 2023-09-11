В Новоалтайске сотрудники Росгвардии помогли детям, запертым в квартире
Как рассказали в пресс-службе ведомства, около полуночи диспетчер получил сообщение о том, что с балкона многоэтажки доносятся крики о помощи. Оказалось, что мама оставила детей дома, они проголодались и испугались с наступлением ночи.
Старший ребенок скинул сотрудникам ключи, в квартире представители Росгвардии обнаружили троих малышей в возрасте от двух до пяти лет. Правоохранители проверили их состояние и оставались у двери до прихода родителей.
Решается вопрос о возбуждении административного дела, пишет «Амител».