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В Новоалтайске сотрудники Росгвардии помогли детям, запертым в квартире

ГОРНЯК2201 mins
В Новоалтайске сотрудники Росгвардии помогли детям, запертым в квартире Как рассказали в пресс-службе ведомства, около полуночи диспетчер получил сообщение о том, что с балкона многоэтажки доносятся крики о помощи. Оказалось, что мама оставила детей дома, они проголодались и испугались с наступлением ночи. Старший ребенок скинул сотрудникам ключи, в квартире представители Росгвардии обнаружили троих малышей в возрасте от двух до пяти лет. Правоохранители проверили их состояние и оставались у двери до прихода родителей. Решается вопрос о возбуждении административного дела, пишет «Амител».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, около полуночи диспетчер получил сообщение о том, что с балкона многоэтажки доносятся крики о помощи. Оказалось, что мама оставила детей дома, они проголодались и испугались с наступлением ночи.

Старший ребенок скинул сотрудникам ключи, в квартире представители Росгвардии обнаружили троих малышей в возрасте от двух до пяти лет. Правоохранители проверили их состояние и оставались у двери до прихода родителей.

Решается вопрос о возбуждении административного дела, пишет «Амител».

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