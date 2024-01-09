В новогодние каникулы скорая Бийска выезжала 3532 раза для оказания помощи

Нагрузка на медиков во время новогодних каникул выросла почти в два раза

В новогодние каникулы нагрузка на бригады «Станции скорой медицинской помощи Бийска» выросла почти в два раза. Так, за восемь дней медики “скорой” для оказания медицинской помощи выезжали 3 532 раза.

946 пациентов доставлены в медицинские учреждения с различными диагнозами, в том числе:

6 человек с инфарктом;

37 человек с инсультом;

143 человека с различными травмами;

16 человек, пострадавших в ДТП;

3 ребенка с ожогами;

4 ребенка с отравлением.

Кроме того, на минувшей неделе безрезультатных вызовов на “скорой” было 271. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

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Взято отсюда