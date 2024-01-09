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В новогодние каникулы скорая Бийска выезжала 3532 раза для оказания помощи

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В новогодние каникулы скорая Бийска выезжала 3532 раза для оказания помощи

Нагрузка на медиков во время новогодних каникул выросла почти в два раза

В новогодние каникулы нагрузка на бригады «Станции скорой медицинской помощи Бийска» выросла почти в два раза. Так, за восемь дней медики “скорой” для оказания медицинской помощи выезжали 3 532 раза.

946 пациентов доставлены в медицинские учреждения с различными диагнозами, в том числе:

  • 6 человек с инфарктом;
  • 37 человек с инсультом;
  • 143 человека с различными травмами;
  • 16 человек, пострадавших в ДТП;
  • 3 ребенка с ожогами;
  • 4 ребенка с отравлением. 

Кроме того, на минувшей неделе безрезультатных вызовов на “скорой” было 271. В частности, это когда пациента не оказалось на месте либо он отказался от медицинской помощи.

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Взято отсюда

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