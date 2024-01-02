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В новогодние каникулы в Государственном художественном музее Алтайского края проведут экскурсии, мастер-классы и мультмарафон

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В новогодние каникулы в Государственном художественном музее Алтайского края проведут экскурсии, мастер-классы и мультмарафон

В праздничные дни в Государственном художественном музее Алтайского края   ждут посетителей. Там работают выставки «Искусство нашего времени. Музейный выбор», «Керамика «Туриной горы», «Искусство прикосновений», «Неспроста», «Палитра доброты».

Кроме того, для гостей подготовили праздничную программу. 3, 4, 5 и 6 января в 12 часов пройдет обзорная экскурсия по музею «Добро пожаловать в Художественный!».

3 января в 14 часов состоится мастер-класс по созданию новогоднего экоукрашения, 4 января в 14 часов – мастер-класс по росписи деревянной фигурки дракона. 5 января в 14 часов в музее проведут мастер-класс по изготовлению рождественской обрядовой куклы в рамках творческой мастерской «Соловушка». 6 января в 14 часов пройдет мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока в технике мокрого валяния. Все мероприятия доступны по «Пушкинской карте».

6 января с 11 до 13 часов в информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» проведут новогодний мультмарафон.

Музей находится по адресу: улица Максима Горького, дом 16. Уточнить информацию можно по телефону (3852) 50-22-29, записаться на мероприятия – по номерам: (3852) 50-22-24, 50-22-28. Источник: Официальный сайт Алтайского края 

Взято отсюда.

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