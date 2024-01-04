В Новогоднюю ночь мать бросила детей в ледяном доме, сама ушла гулять. Погиб младенец

|

04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. 31 декабря молодая женщина оставила двух своих маленьких детей без продуктов в неотапливаемом доме, чтобы отпраздновать Новый год. Пишет “Толк”.

Мертвый четырехмесячный младенец и его двухлетний замерзший брат были найдены в Майминском районе Республики Алтай, где 21-летняя мать оставила их одних в холодном доме на несколько дней, сообщает местный Cледственный комитет.

По данным следствия, 31 декабря в селе Подгорное, когда местные жители решили встретить Новый год со знакомыми и уехали в соседнее село, малолетние дети остались одни в неотапливаемом доме без еды.

Спустя четыре дня, вечером 3 января, один из дедушек пришел проведать свою семью и обнаружил окоченевшие тела новорожденного мальчика и его замерзшего двухлетнего брата.

Возбуждено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”.

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк