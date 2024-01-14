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В новой поликлинике № 14 Барнаула готовятся к открытию

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Со слов главврача Дмитрия Денисова, осталось решить только “бумажные” вопросы

В новой поликлинике № 14 Барнаула готовятся к открытию

Фото: Минздрав Алтайского края

Новая барнаульская поликлиника № 14 уже находится на этапе подготовки необходимой документации и скоро будет открыта, рассказал главврач Дмитрий Денисов.

“Сейчас идет процесс передачи здания в оперативное управление, затем получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензирование. После этого мы начнем прием пациентов по новому адресу”, – написал он в телеграм-канале.

По словам Денисова, само помещение поликлиники и оборудование уже готово к работе.

Накануне глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов выразил надежду, что оформить все необходимые документы и начать прием в поликлинике получится до конца января.

новости Локтевский

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